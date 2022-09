Tata si fiu, rivali si la Raliul Iasului

Raliul Iasului 2022 aduce un nou "duel" in familie, intre Andrei si Dan Girtofan. Dupa ce in Bucovina cei doi membri ai ProRally Team Brasov au terminat pe podium pe asfalt, acum macadamul este cel care ii va aduce fata-n fata. Aflat pe pozitia a doua in clasamentul general, Andrei, secondat de Doru Vraja, cauta sa acumuleze cat mai multa experienta pe macadam la volanul Škodei Fabia Rally2, dar si sa obtina un rezultat care sa-i mentina, acolo, in top. "Am efectuat o parte din ... citeste toata stirea