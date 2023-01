Tatarusanu a luat trei "boabe" in derby-ul cu Inter

AC Milan nu i-a putut face fata lui Inter in Supercupa Italiei si a cedat cu scorul de 0-3 intr-un meci disputat miercuri seara. Tatarusanu (foto) continua sa fie numarul unu de la AC Milan, in lipsa titularului Mike Maignan. Dupa meciul cu Inter, portarul roman a fost analizat de italieni, iar acestia considera ca lui "Tata" nu i se pot imputa golurile primite. "Nu a putut face nimic in privinta golurilor si a facut totul bine, mai ales la primul (aproape ca a atins-o cu degetele). Pasele lui ... citeste toata stirea