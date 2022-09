Tatarusanu si Antonio Mirante se "bat" pe locul lui Maignan

Francezul Mike Maignan (27 de ani) s-a accidentat la nationala "cocosului galic" si va fi nevoit sa rateze cateva partide pentru campioana Italiei, AC Milan. Asadar, antrenorul milanezilor, Stefano Pioli are de luat o decizie foarte grea: cine il va inlocui pe Mike Maignan? Chiar daca parea o problema simpla la un moment dat, lucrurile s-au complicat in ultima perioada. Ciprian Tatarusanu - foto - (36 de ani) era considerat numarul doi in club, insa forma pe care Antonio Mirante (39 de ani) a ... citeste toata stirea