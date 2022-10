Ten Hag, pus la zid dupa ce l-a exclus pe Ronaldo din lotul lui United

Celebrul jurnalist Piers Morgan si-a iesit din minti din cauza felului in care antrenorul se comporta cu superstarul portughez. Managerul olandez sustine ca Ronaldo nu a vrut sa intre pe teren din postura de rezerva, in meciul important cu Tottenham, 2-0. Mai mult, la final, el a parasit stadionul inainte de fluierul de final. Pentru aceste doua iesiri, lusitanul a fost exclus din lot si va plati si o suma uriasa, in valoare de un milion de lire sterline. "Ei incearca sa il invete pe Cristiano ... citeste toata stirea