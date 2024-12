Tenis de masa: Romania s-a calificat in semifinalele Cupei Mondiale pe echipe mixte

Romania s-a calificat in semifinalele Cupei Mondiale de tenis de masa pe echipe mixte, dupa ce a invins Germania cu 8-5 si a pierdut cu 0-8 in fata Chinei, sambata, la Chengdu (China), in ultimele meciuri din faza a doua a competitiei.In primul meci al zilei, Romania a dispus de Germania cu 8-5.Perechea Ovidiu Ionescu/Bernadette Szocs a pierdut cu 1-2 (10-12, 11-9, 10-12) meciul de dublu mixt cu cuplul Fanbo Meng/Franziska Schreiner, Adina Diaconu a intors scorul dupa ce a dispus de Yuan ... citește toată știrea