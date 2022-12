Test bun, la Bistrita, pentru handbalistele lui Alin Bondar

Corona Brasov a disputat un joc amical, miercuri, la Bistrita, in compania echipei locale de prima liga, Gloria 2018. Gazdele s-au impus cu 31-24, dupa ce scorul la pauza a fost egal, 14-14.Staff-ul tehnic al echipei brasovene considera acest test drept unul foarte util, mai ales tinand cont de faptul ca formatia bistriteana este pe locul trei in Liga Nationala. Pentru Corona a debutat la Bistrita jucatoarea angoleza Wuta Dombaxe."Am intalnit o echipa neinvins in Liga Florilor. 45 de minute ... citeste toata stirea