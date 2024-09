Teutonii Ghimbav - CSM Bacau, in Cupa Romaniei

Meci important, in Cupa Romaniei, pentru CSO Teutonii Ghimbav. Potrivit Radio Romania Brasov, in urma tragerii la sorti ce a avut loc la sediul Federatiei Romane de Handbal pentru primul tur al competitiei, handbalistii brasoveni vor intalni CSM Bacau, echipa din Liga Zimbrilor. Moldovenii au o remiza si trei infrangeri in primele patru etape din primul esalon, in timp ce ghimbasenii au doua succese in primele doua etape din Divizia A.Meciul va avea loc miercuri, 2 octombrie, de la ora 18:00, ... citește toată știrea