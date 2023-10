CSO Teutonii Ghimbav a pierdut meciul din etapa cu numarul cinci a Diviziei A de handbal masculin, 28-31 (12-19), acasa, cu CSM Alexandria. Teleormanenii urca astfel pe primul loc in Seria B, cu 12 puncte, devansand trupa lui Catalin Vasilache, care a ramas cu 9 puncte. In continuare, se afla in clasament CS Medgidia (9), CSU Galati (6), Politehnica Iasi (4),CSU Pitesti (4) si Pietricica Neamt (0). Sambata, ghimbasenii vor avea un alt duel tare, in deplasare la CS Medgidia.In Seria A, CSM ... citeste toata stirea