Teutonii Ghimbav, victorie frumoasa in Divizia A

Victorie pentru CSO Teutonii Ghimbav, in etapa a 12-a a playoff-ului Diviziei A masculine de handbal. Baietii lui Catalin Vasilache s-au impus, acasa, scor 33-32 (19-14), in fata lui CS Medgidia. "Dupa cateva meciuri intense si pierdute la limita, echipa a triumfat", a spus antrenorul ghimbasenilor.In aceeasi runda, CSM Fagaras a pierdut in deplasare la CSM Resita, scor 37-22 (22-15). Partida dintre ... citește toată știrea