Thierry Henry ii ia apararea lui Istvan Kovacs

PSG a invins-o pe Barcelona, scor 4-1, marti seara. In urma acestui succes, formatia franceza s-a calificat in semifinalele Champions League, unde va da piept cu Borussia Dortmund. Istvan Kovacs (foto) a fost unul dintre protagonistii principali ai meciului din Spania. In minutul 29, la scorul de 1-0 pentru Barcelona, arbitrul roman i-a acordat cartonasul rosu lui Araujo.Kovacs a fost luat in colimator de Xavi, tehnicianul Barcelonei, care a fost si el eliminat, in minutul 56. Thierry Henry a ... citește toată știrea