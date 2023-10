Turneul WTA 250 Transylvania Open se desfasoara in aceasta saptamana la Arenele BT din Cluj-Napoca. Sapte romance se afla pe tabloul principal al competitiei de la Cluj. Doua dintre ele au jucat deja in primul tur si au reusit sa se califice in optimile de finala. Patricia Maria Tig (29 de ani) a trecut in trei seturi de Martha Matoula si Miriam Bulgaru (25 de ani) de Ipek Oz, in doua seturi, scor 7-5, 6-3. Tig a castigat primul set in meciul contra lui ... citeste toata stirea