"Tigroaicele" au castigat Supercupa

CSM Bucuresti a cucerit Supercupa Romaniei la handbal feminin, dupa ce a invins-o pe CS Rapid Bucuresti cu scorul de 28-26 (13-16), marti seara, in Sala Polivalenta din Capitala.CSM Bucuresti, detinatoarea Cupei Romaniei, si-a trecut in palmares a patra Supercupa, dupa cele din 2016, 2017 si 2019, din opt jucate."Tigroaicele" au facut o prima parte de meci foarte buna si au condus in marea majoritate a timpului, dar Rapid, care a jucat in premiera pentru acest trofeu, a inclinat balanta in ... citeste toata stirea