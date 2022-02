"Tigroaicele", remiza cu Esbjerg in ultima etapa din grupe, duel cu TSKA pentru sferturi

CSM Bucuresti a scapat printre degete victoria in meciul cu formatia daneza Team Esbjerg, incheiat la egalitate, 29-29 (15-16), duminica, in Sala Polivalenta "Ioan Kunst-Ghermanescu" din capitala, in ultimul sau meci din Grupa A a Ligii Campionilor la handbal feminin.CSM a fost egalata in ultima secunda, din aruncare de la 7 metri, de Esbjerg, echipa care e neinvinsa de 29 de partide consecutive.Cristina Neagu (foto) a fost cea mai buna marcatoare a campioanei Romaniei, cu 10 goluri. Au mai ... citeste toata stirea