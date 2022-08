Tinerele Morosanu si Nistoroiu continua la Olimpia CSU

Oficialii Olimpiei CSU Brasov continua sa anunte numele care formeaza lotul pentru noul campionat. Astfel, "alb-albastrii" vor conta si in stagiunea 2022-2023 pe tinerele Bianca Morosanu si Raluca Nistoroiu (foto).Trupa condusa de Dan Calancea se va reuni la inceputul lunii septembrie si va incepe pregatirile pentru noul campionat.Vestea buna pentru iubitorii de baschet din oras este faptul ca Biljana Pesovic va continua sub Tampa si in sezonul urmator, scrie radiobrasovfm.ro. Alaturi de ea ... citeste toata stirea