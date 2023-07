FC Brasov s-a intarit cu doi tineri mijlocasi. In sezonul 2023 / 2024, Vlad Marica (foto stanga) si Andrei Mihaila (foto dreapta) vor imbraca tricoul galben-negru.Vlad Marica, 17 ani, mijlocas, vine de la Progresul Spartac, acolo unde a si debutat sezonul trecut in Liga a 2-a. Chiar daca a debutat la doar 17 ani, in 6 meciuri jucate deja a ... citeste toata stirea