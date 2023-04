Fundatia Tiriac a anuntat, miercuri, ca in 2023 va organiza sase turnee ITF in Romania, care impreuna cu WTA 125 Tiriac Foundation Trophy de la Bucuresti vor forma un circuit propriu."Fundatia Tiriac anunta dezvoltarea circuitului propriu de turnee de tenis ITF si WTA125 in Romania, incepand cu anul curent. Sase turnee ITF Futures vor fi derulate in 2023 la nivel national de Fundatia Tiriac, alaturi de turneul WTA125 Tiriac Foundation Trophy, organizat la Bucuresti, scopul principal al ... citeste toata stirea