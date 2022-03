Titularul postului de portar la FCSB ramane un mister

Andrei Vlad - foto - (22 de ani) a fost exclus din lotul FCSB-ului, dupa gafa din meciul cu FC Arges. Goalkeeper-ul a gresit grav la meciul cu pitestenii, incheiat 0-1, in penultima etapa din sezonul regulat. La scurt timp dupa finalul duelului din Trivale, Gigi Becali a declarat ca s-a saturat de greselile lui Vlad, care in ultimele sezoane a privat vicecampioana Romaniei de mai multe puncte. Drept urmare, Andrei Vlad nu s-a aflat in lotul FCSB-ului la urmatoarele doua jocuri din campionat, ... citeste toata stirea