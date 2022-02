Toate cele trei echipe de junioare ale Coronei se califica in grupele "Valoare"!

Echipa de junioare 1 a Coronei Brasov (foto) a invins miercuri, in etapa a 14-a, CSS Dinamo Brasov, cu scorul de 37-13 (16-7). Meciul s-a desfasurat in sala Metrom.Corona a terminat circuitul regional pe locul 2 in grupa D, cu 22 de puncte, in spatele liderului ACS Sepsi SIC Sf. Gheorghe, care are 28 puncte. Pe locul trei se afla CSS Odorheiul Secuiesc cu 15 puncte.Competitia junioarelor se desfasoara in sistemul: Tur - Retur (Grupe geografice), Tur - Retur (Grupe principale - Grupe ... citeste toata stirea