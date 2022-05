Toke, Zagidullin, Kovacs si Williams si-au prelungit contractele cu Corona

Zoltan Toke, Albert Zagidullin, Matyas Kovacs si Owen Williams si-au prelungit contractele cu echipa de hochei a CSM Corona Brasov, urmand a evolua in galben-albastru si in 2022-2023.Zoltan Toke are 27 de ani si este portarul Coronei din anul 2015. A aparat la numeroase competitii internationale poarta Romaniei, inclusiv la recent incheiatul Campionatul Mondial. In ultimul sezon a jucat 19 meciuri in campionatul national si 29 in Erste Liga. Albert Zagidullin este atacantul de 32 de ani al ... citeste toata stirea