Atletismul american este in doliu. Sprintera si saritoarea in lungime americana Tori Bowie (foto) a murit la doar 32 de ani. Bowie a fost de trei ori medaliata olimpica si de doua ori campioana mondiala la atletism. Anuntul mortii atletei americane a fost facut de agentul ei, Kimberly Holland, potrivit edition.cnn.com. Holland declara pentru sursa citata ca Tori Bowie a fost gasita moarta in casa ei din Florida. Cauza mortii nu este cunoscuta inca. "Suntem devastati sa impartasim vestea foarte ... citeste toata stirea