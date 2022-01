Torje s-a "pricopsit" si el cu Covid

Unul dintre cei mai importanti fotbalisti ai gruparii din Stefan cel Mare a primit o veste proasta inainte de reluarea Ligii 1. Gabriel Torje (foto) a fost depistat pozitiv la ultimul test efectuat, iar Dinamo nu se va putea baza pe serviciile sale in urmatoarea perioada. Dinamo trebuia sa joace un amical cu Blejoi, pe 7 ianuarie, dar partida a fost amanata, iar in consecinta Flavius Stoican a decis sa le dea liber jucatorilor in weekend. Gabriel Torje a mers acasa, la Timisoara, iar ... citeste toata stirea