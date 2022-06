Tot cu Bondar si Udristoiu pe banca

Echipa formata din Alin Bondar, antrenor principal si Razvan Udristoiu, antrenor secund, va antrena formatia de senioare a Coronei Brasov si in sezonul 2022-2023.In urma discutiilor purtate intre conducerea clubului CSM Corona Brasov, echipa tehnica a formatiei de senioare si primarul Allen Coliban, s-a decis ca in sezonul 2022-2023 sa se continue in aceeasi formula de antrenorat.De asemenea, manager sportiv al sectiei de handbal va fi in continuare Mircea Cucuian.La discutia de analiza ... citeste toata stirea