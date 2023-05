Promovarea in Liga Florilor se joaca in acest final de saptamana, la Sala Sporturilor "Dumitru Popescu Colibasi". La capatul celui de-al treilea sezon in liga secunda, Corona Brasov este marea favorita a turneului si pare a fi, in sfarsit, pregatita sa revina in elita handbalului romanesc.In sferturile Turneului Final al Diviziei A, fetele lui Alin Bondar si Razvan Udristoiu vor intalni, vineri, Universitatea Cluj, iar in cazul unui succes, ar juca, sambata, in semifinale, cu invingatoarea ... citeste toata stirea