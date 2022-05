Traditia in fotbal revine la Victoria cu noul antrenor, Iulian Popa. ,,Obiectivul meu, un lot competitiv si salvarea echipei de la retrogradare, iar in sezonul urmator, in primele 6 locuri"

De la proiectul de succes ,,Academia de fotbal Iulian Popa", fostul fotbalist Iulian Popa antreneaza echipa de fotbal Chimia Victoria. Un proiect curajos care poate pune pe harta orasul Victoria prin domeniul sportiv si reinvia traditia fotbalului in urbe. Echipa de fotbal Chimia Victoria joaca acum in Liga a IV-a, fiind pe ultimul loc in clasament, dar cu noul antrenor se doreste salvarea ei de la retrogradare. Este si obiectivul pe care si l-a propus Iulian Popa atunci cand s-a decis sa preia ... citeste toata stirea