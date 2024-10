Tragedie la Targoviste, baschetbalista Tyra Whitehead a murit

Baschetbalista americana Marie Tyra Whitehead (foto dreapta) a fost gasita decedata, luni, in apartamentul in care locuia, a anuntat clubul sau, CSM Targoviste, alaturi de un mesaj de condoleante."CSM Targoviste anunta cu regret trecerea in nefiinta a jucatoarei noastre de baschet, de origine americana, Marie Tyra Whitehead, care a fost gasita in aceasta dimineata fara suflare in apartamentul in care locuia. Deplangem disparitia prematura a unei tinere jucatoare, ... citește toată știrea