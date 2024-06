Tragedie, portarul Mungenegrului s-a stins la 26 de ani

Portarul nationalei Muntenegrului a murit la doar 26 de ani. Matija Sarkic a fost gasit mort in apartamentul sau in noaptea de vineri spre sambata.Matija Sarkic era legitimat la Milwall, echipa din Liga a doua din Anglia. Conform presei din Muntenegru, Sarkic s-a simtit rau in noaptea de vineri spre sambata.Matija Sarkic a fost gasit mort spre dimineata in apartamentul sau. Federatia de Fotbal din Muntenegru (FSCG) a declarat ca Sarkic a murit subit sambata dimineata, presa locala relatand ... citește toată știrea