Tragerea la sorti a grupelor UEFA Euro 2023 Under 21 va avea loc in 18 octombrie, la Ateneul Roman

Tragerea la sorti a grupelor turneului final ale Campionatului European Under 21 va avea loc la Bucuresti, la Ateneul Roman, in data de 18 octombrie, informeaza frf.ro.Turneul final, la care vor participa 16 echipe, intre care reprezentativele tarilor-gazda, va fi organizat in Romania in doua orase, Cluj-Napoca si Bucuresti, fiecare oras urmand a fi gazda unei grupe. Acesta se va desfasura in perioada 21 iunie - 8 iulie 2023.Stadioanele din Romania care vor gazdui meciuri sunt Steaua si ... citeste toata stirea