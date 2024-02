Transfer important realizat de Anamaria Prodan: Romario Pires, la MFC Ploiesti

Anamaria Prodan (51 de ani) a dat prima lovitura in calitate de presedinte al clubului de minifotbal MFC Ploiesti. Prahovenii au anuntat ca Romario Pires - foto - (35 de ani), ramas liber de contract in aceasta iarna dupa despartirea de Concordia Chiajna, a semnat cu MFC Ploiesti. Brazilianul a adunat peste 100 de meciuri in SuperLiga si a imbracat tricourile unor formatii precum U Cluj, Hermannstadt, Astra, Farul, Petrolul sau Gloria Bistrita. "Incepand de astazi, Romario Pires este noul ... citește toată știrea