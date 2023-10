Florin Raducioiu (53 de ani) este de parere ca transferul lui Denis Alibec -foto- (32 de ani) in Qatar, la Muaither SC, l-a tras in jos pe fostul atacant al Farului. Dupa un sezon exceptional reusit la Farul, echipa alaturi de care a castigat titlul, Denis Alibec s-a transferat in Qatar, la Muaither SC, in aceasta vara.Atacantul a marcat doar doua goluri in cele cinci partide pe care le-a bifat pentru Muaither SC, iar nici prestatiile de la echipa nationala nu au impresionat. In ultimele patru ... citeste toata stirea