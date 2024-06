Transilvania e vicecampioana la junioare 4

Echipa de junioare 4 a ACS Transilvania Brasov este vicempioana nationala. Fetitele antrenate de Oana Apetrei au ajuns pana in ultimul act al Turnelui Final, care a avut loc la Brasov, in perioada 12-16 iunie. In marea finala, contra celor de la Rapid Bucuresti, ACS Transilvania a pierdut cu 31-10, dupa ce trecuse de Viitoul Otelul Galati in semifinale, scor 13-11.In semifinale, Rapidul a invins la limita o alta echipa brasoveana, ACS Kids Tampa, scor 17-16.In finala mica, Kids Tampa, cu ... citește toată știrea