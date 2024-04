"Trebuie sa umplem Sala Sporturilor"

Finala Diviziei A1 de volei masculin se afla la egalitate dupa primele doua partide disputate la Galati. Brasovenii au condus seria cu 1 la 0 dupa un succes la limita,3-2 in set decisiv, iar gazdele au dominat a doua intalnire in care s-au impus clar, scor 3 la 0. Dupa evolutiile de la Galati, antrenorul Laurentiu Lica (foto) s-a declarat multumit de ce au reusit elevii sai in ciuda meciului doi mai slab. La Brasov, Lica asteapta si suportul fanilor. "Per total sunt multumit. Sigur ca daca ... citește toată știrea