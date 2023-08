Jucatorii Horia Popa, Aby Popa si Carlo Danciu (foto de la stanga la dreapta) au semnat cu echipa de liga a treia Kids Tampa Brasov si pregatesc deja de startul in noul sezon. Cei trei au evoluat pentru SR Brasov in stagiunea trecuta.Antrenorul Liviu Negoita este incantat de cele trei achizitii, fiind de parere ca cei trei fotbalisti vor aduce un plus echipei, prin experienta pe care o au. "Sunt bucuros ca voi avea trei jucatori cu ... citeste toata stirea