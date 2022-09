ACS Kids Tampa Brasov a avut un weekend nereusit in Liga de Tineret si Liga Elitelor, inregistrand trei esecuri din tot atatea meicuri. Astfel, in Liga de Tineret, Kids Tampa a pierdut, cu 3-0, in deplasare, pe terenul celor de la Sepsi OSK Sf. Gheorghe. Cu Nicu Vaduva pe banca tehnica, Florin Nistoroschi nefiind complet refacut, "ursii" au jucat bine in prima parte, dar in repriza a doua au suferit in ... citeste toata stirea