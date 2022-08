Trei jucatori din echipa ideala si antrenorul etapei sunt de la Sepsi

Liga Profesionista de Fotbal (LPF) a publicat, marti, echipa etapei a sasea din Liga 1, care s-a incheiat cu meciul dintre Farul si FC Voluntari, scor 2-1.Sepsi OSK Sfantu Gheorghe (foto) este formatia din Liga 1 care are cei mai multi jucatori inclusi in echipa etapei, nu ma putin de trei la numar, dupa victoria din deplasare cu U Cluj, scor 1-0.Petrolul Ploiesti, Rapid si Farul sunt formatiile din Liga 1 care au cate doi jucatori inclusi in echipa etapei a sasea. Cristiano Bergodi (57 de ... citeste toata stirea