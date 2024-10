Trei la rand

SR Brasov a castigat la scor meciul disputat sambata la Tarlungeni, in etapa cu numarul sase din Liga a 3-a, scor 5-0 (2-0). Dumitru (17, 61), Stoian (20), Cenk (48) si Lemac (90+8) au marcat pentru "stegari". Dupa trei victorii in ultimele trei runde, echipa lui Liviu Nicolae a ajuns in zona playoff-ului, ocupand treapta a treia a podiumului.De un succes facil a avut parte si Olimpic Zarnesti, care a trecut pe teren propriu, cu 4-1 (3-0) de CS Gheorgheni. Pentru formatia lui Mihai Stere au ... citește toată știrea