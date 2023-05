Spadasinii de la ACS Kids Tampa Brasov au obtinut doua locuri 1 la editia 2023 a Memorialului "Dumitru Popescu", competitie ce a avut loc in minivacanta de 1 Mai, la Craiova. Astfel, Ilarian Mihai a castigat competitia la categoria U9 masculin, fiind urmat, pe pozitia a doua, de Mihnea Oancia. Tot in aceeasi proba, Radu Balbae, un alt sportiv de la Kids Tampa, a terminat pe locul 7.La categoria U11 masculin, "ursul" Andrei Stoica s-a dovedit a fi cel mai bun, terminand pe primul loc, in vreme ... citeste toata stirea