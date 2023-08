Nationala de rugby a Romaniei se reuneste, luni, pentru o ultima saptamana de pregatire in tara, la Bucuresti, dupa care, duminica, 3 septembrie, va pleca spre Franta, pentru a participa la Cupa Mondiala de Rugby. In lotul de 33 anuntat in urma cu doua saptamani de staff-ultehnic au intervenit insa cateva schimbari, anunta FR Rugby. Mihai Macovei, Mihai Muresan si Paul Popoaia au suferit accidentari in ultima saptamana de pregatire, dar si la meciul test cu Italia, si au fost inlocuiti pentru ... citeste toata stirea