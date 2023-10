Cinci partide din etapa a saptea a Ligii Florilor s-au jucat in acest weekend, intre ele si Dacia Mioveni - Corona Brasov. Fetele lui Alin Bondar si Razvan Udristoiu s-au impus in fata formatiei din Arges, 36-30, dupa ce la pauza au fost conduse cu 18-15. De altfel, Corona s-a desprins decisiv in ultimele zece minute. Gudelj, Munteanu - Pletikosic 7, Cirstea 5, Lasm 4, Carlos 4, Fonseca 4, Klikovac 4, Voica 2, Lazar 2, Marin 2, Gandulfo 1, Moraru 1, Vacariu a fost formula cu care formatia ... citeste toata stirea