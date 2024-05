Trei victorii la "Mondial", Romania se mentine in acelasi esalon

Selectionata Romaniei a invins echipa Japoniei cu scorul de 4-2 (2-1, 1-0, 1-1), sambata, in ultimul sau meci de la Campionatul Mondial de hochei, Divizia I, Grupa A, de la Bolzano (Italia), indeplinindu-si, astfel obiectivul si ramanand in acelasi esalon valoric.Debutul tricolorilor in competitie a fost anevoios, cu doua esecuri clare, 1-6 cu Italia si 1-6 cu Slovenia, dupa care au urmat trei victorii, 2-1 cu Ungaria, 3-2 cu Coreea de Sud si 4-2 cu Japonia.Pentru echipa Romaniei, antrenata ... citește toată știrea