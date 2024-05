Trei zile de adrenalina la Venetia de Jos. Competitia off-road, ,,GPS Adventure Trophy 2024", a ajuns la editia a 3-a

O noua editie a raliului ,,Adventure Venetia" se va desfasura in perioada 17-19 mai 2024 la Venetia de Jos. Este singura localitate din Esara Fagarasului care gazduieste un eveniment sportiv dedicat amatorilor de off-road. Participantii trebuie sa stie ca acest eveniment sportiv face parte din calendarul oficial CNOR-FRAS 2024 si se desfasoara sub egida Comisiei Nationale de Off- Road, Federatiei de Automobilism Sportiv si a Ministerului Sportului. Regulile de desfasurare sunt cuprinse in ... citește toată știrea