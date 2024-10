Trei zile pline la Patinoarul Olimpic, Corona gazduieste o grupa din Cupa Continentala

Patinoarul Olimpic din Brasov va gazdui, in acest final de saptamana, meciurile din Grupa D a Cupei Continentale. Elevii lui Dave MacQueen vor juca in acest final de saptamana partidele contra campioanelor din Letonia, Ungaria si Lituania, dupa regulile din Campionatul Romaniei ce permit folosirea a doar trei stranieri precum si obligatia de a utiliza portari romani. In schimb, adversare precum Ferencvaros au anuntat ca vin si cu 11 stranieri, potrivit Radio Romania Brasov.Alexandru Dedu este ... citește toată știrea