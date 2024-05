Treizeci de ani de la tragicul accident al lui Ayrton Senna

Brazilia il omagiaza, miercuri, pe legendarul sau pilot de Formula 1 Ayrton Senna (foto), la 30 de ani de la moartea sa, survenita la 1 mai 1994, in timpul unei curse pe circuitul de la Imola, in urma unei iesiri in decor, relateaza AFP.La exact treizeci de ani de la moartea lui Ayrton Senna, Brazilia aduce un omagiu unuia dintre cei mai mari idoli ai sai, o mandrie nationala a carei aura este comparabila cu cea a "Regelui" Pele. Fanii triplului campion mondial de Formula 1 (1988, 1989 si 1991) ... citește toată știrea