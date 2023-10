Nationala de handbal feminin a Romaniei a surclasat echipa Bosniei-Hertegovina, cu scorul de 49-17 (26-11), miercuri seara, la Mioveni, in primul sau meci din Grupa 1 a preliminariilor Campionatului European - EHF EURO 2024. Tricolorele au castigat un joc de "antrenament", in fata unei echipe modeste, singura problema care s-a pus fiind cea a scorului.Corona Brasov a avut o jucatoare in lotul Romaniei, tanara Alisia Boiciuc (foto), care a inscris trei goluri, iar portarul Anica Gudelj a fost ... citeste toata stirea