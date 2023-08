Nationala Romaniei a fost invinsa de Bulgaria cu scorul de 3-2 (26-24, 18-25, 25-17, 22-25, 15-12), marti seara, la Torino, in ultimul sau meci din Grupa B a Campionatului European de volei feminin - CEV EuroVolley 2023. Tricolorele au cedat dramatic, dupa doua ore si 27 de minute de joc, in fata a 3.425 spectatori, insa nu mai pot scapa calificarea in optimile de finala ale competitiei, beneficiind de victoria Italiei cu Bosnia, scor 3-0. Adelina Budai-Ungureanu a fost din nou MVP-ul ... citeste toata stirea