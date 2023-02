Echipa nationala de seniori a Romaniei a participat la un puternic turneu de pregatire, intitulat "Ice Hockey Challenge", in Marea Britanie, in acest weekend, alaturi de reprezentativele Poloniei, Japoniei si Marii Britanii.Vineri, "tricolorii" au intalnit Polonia, in pationarul Skydome din Coventry, pierzand cu 8-0.Sambata, pe gheata Planet Ice din Milton Keynes, a venit o noua ... citeste toata stirea