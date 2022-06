"Tricolorii" U19 au pierdut primul meci la Euro

Selectionata Romaniei a fost invinsa de echipa Italiei cu scorul de 2-1 (0-0), sambata seara, la Dunajska Streda, in meciul sau de debut in Grupa A a Campionatului European de fotbal Under-19 din Slovacia.Italia s-a impus meritat, prin golurile marcate de Tommaso Baldanzi (47) si Cristian Volpato (68), in timp ce golul echipei antrenate de Adrian Vasii a fost reusit de Luca Andronache (53).Brasovenii Sergiu Parvulescu (Petrolul Ploiesti) si Andreas Chiritoiu (Unirea Constanta) au fost ... citeste toata stirea