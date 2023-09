Cluburile sportive Auto Blic Brasov si DTM Brasov au facut front comun cu scopul organizarii unei etape de viteza in coasta.Trofeul Valea Cetatii Rasnov Pro-X s-a nascut din dorinta cluburilor brasovene de a reuni la startul unei singure etape toti sportivii competitiilor de viteza in coasta din taraDupa ce sezonul principalelor competitii nationale de viteza in coasta a luat o turnura neasteptata ca urmare a anularii etapelor de la Cheile Gradistei si Sinaia, cluburile sportive Auto Blic ... citeste toata stirea