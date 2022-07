Tudor Simion Popescu, argint in Cupa Romaniei

Tudor Simion Popescu, sportiv legitimat la ACS Transilvania Brasov, este proaspat medaliat cu argint in Cupa Romaniei, editia 2022. Popescu a trecut in optimile de finala de Andrei Ionescu (3-0), in sferturi de Sebastian Musat (3-1) si in semifinale de Mihai Vladu (3-2), pierzand apoi finala cu Andrei Orzan (3-1).Tudor este multiplu medaliat pe plan national (medalie de aur in Campionatul national de juniori - 2014; medalie de argint in Campionatul National, seniori - 2018, 2019; medalie de ... citeste toata stirea