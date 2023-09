Extrema Tudor Tenica (foto) a semnat cu Progresul Spartac Bucuresti, formatie la care va evolua sub forma de imprumut sezonul 2023/2024. Fotbalistul a facut parte din echipa de U19 la Kids Tampa, dar de trei ani joaca si in Liga a 3-a."Ne bucuram ca interesul pentru fotbalistii nostri este in crestere si ca inca un jucator crescut suta la suta la noi la club, a ... citeste toata stirea