"Tun" dat de Hagi cand romanii vand greu peste un milion

Virgil Ghita - foto - (23 de ani) s-a transferat la formatia poloneza MKS Cracovia. Fostul fundas al Farului va fi coleg de echipa cu romanii Sergiu Hanca (29 de ani) si Cornel Rapa (32 de ani), dar si cu brazilianul Rivaldinho (26 de ani), alaturi de care a jucat si la Constanta.Desemnat recent al treilea cel mai bun fundas central U23 din Europa, Ghita a fost transferat in strainatate, la scurt timp dupa meciul cu FCSB, din ultima etapa de campionat, in care a si marcat. In urma acestei ... citeste toata stirea